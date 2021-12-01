Sonebhadra News: 290 करोड़ से बनेंगी 13 सड़कें, चुर्क सीमेंट फैक्टरी तक आसान होगी आवाजाही

विज्ञापन

सोनभद्र। जिले में औद्योगिक परिवहन और आमजन की आवाजाही बेहतर बनाने के लिए 290.50 करोड़ रुपये से 13 सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत प्रस्तावित सड़कों से औद्योगिक इकाइयों तक पहुंच आसान होने के साथ स्थानीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होने की उम्मीद है। इनमें चुर्क सीमेंट फैक्ट्री तक भारी वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए दो फोरलेन लिंक रोड भी शामिल हैं। डीएम चर्चित गौड़ ने बताया कि किरहुलिया से महुली बिहार बॉर्डर तक 12 किलोमीटर सड़क के लिए 47.76 करोड़ रुपये और चेरुई से मारकुंडी जूनियर हाईस्कूल तक 6.4 किलोमीटर सड़क के लिए 24.32 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। खड़िया से वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग तक आठ किलोमीटर सड़क पर 23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। चुर्क में दो फोरलेन लिंक रोड प्रस्तावित चुर्क सीमेंट फैक्ट्री तक आवागमन सुगम बनाने के लिए 4.9 किलोमीटर लंबी लिंक रोड पर 49.95 करोड़ और 4.84 किलोमीटर लंबी चुर्क-भिलाई बंधी रोड पर 49.85 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 31 किलोमीटर लंबे पटवध-बसुहारी मार्ग के लिए 58.88 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। बर्दिया लिंक रोड के लिए 12 करोड़, बिल्ली मारकुंडी में तेज स्टोन क्रेशर प्लांट से विजय आईटीआई तक सड़क के लिए चार करोड़ और घुरमा फीडर से मारकुंडी के कुनियांव टोला तक 7.5 किलोमीटर सड़क के लिए 15.99 करोड़ का प्रस्ताव है।