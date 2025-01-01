Sonebhadra News: सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों पर चढ़ी बाइक, एक की मौत, चार घायल

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चुर्क पुलिस चौकी अंतर्गत बबुरी गांव में शुक्रवार रात तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पांच युवक घायल हो गए। सभी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाबू प्रसाद (28) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लोढ़ी भेजा। शनिवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बबुरी निवासी शंभू प्रसाद ने बताया कि उनका बेटा बाबू प्रसाद गांव के विकास (22), अजीत (22), सूरज चौहान (25) और संजय (35) के साथ शुक्रवार रात करीब आठ बजे घर के पास सड़क किनारे बैठा था। इसी दौरान गांव का ही रंजीत तेज रफ्तार बाइक लेकर आया और पांचों को टक्कर मार दी। हादसे में सभी घायल हो गए। बाबू के सिर और कमर में गंभीर चोटें आई थीं। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, विकास का एक हाथ और सूरज का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे के बाद चालक बाइक छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने बाइक कब्जे में लेकर चौकीदार को सौंप दी। बाबू तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। अपराध निरीक्षक बनारसी यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर बाइक चालक रंजीत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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