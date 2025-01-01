Sonebhadra News: नदी घाटों और सरोवरों पर उमड़े श्रद्धालु, पिंडदान कर पूर्वजों को किया नमन

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सोनभद्र/चोपन/विंढमगंज। पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या पर जिले के विभिन्न नदी घाटों, सरोवरों और तालाबों पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया। पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से पिंडदान किया गया। कई स्थानों पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा भी दी गई। जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के रामसरोवर तालाब, अकड़हवा पोखरा, पुसौली स्थित तालाब और बरकरा पोखरा समेत अन्य जलाशयों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूर्वजों का स्मरण किया। जौ के आटे, जौ, तिल और अक्षत से बने पिंड कुश के साथ अर्पित कर पितरों का पूजन किया। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया गया। चोपन में सोन नदी के तट पर लोगों ने स्नान कर पितरों का तर्पण किया। शाम को गोधूलि बेला में पितरों के निमित्त दीपदान किया गया। वहीं, विंढमगंज क्षेत्र में सततवाहिनी नदी के तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दर्जनों परिवारों ने पिंडदान, तर्पण और पितृ पूजन किया। पुरोहित राजू रंजन तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया। अनुष्ठान के बाद श्रद्धालुओं ने पिंड और दीप प्रवाहित कर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति की कामना की। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना की।