Sitapur News: चकवा नाले में डूबकर युवक की मौत

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परिजनों के अनुसार तालिब रेउसा के राजापुरकला मजरा बारिनपुरवा निवासी सलाम की बेटी की शादी में शामिल होने आए थे। बृहस्पतिवार को विवाह और शुक्रवार को वलीमा था। बारिनपुरवा गांव के बाहर चकवा नाला बहता है, जिसमें बाढ़ का पानी भरा हुआ था। उसी में तालिब और उनके साथी फैजान आदि नहाने लगे।सभी को तैरना नहीं आता था। अचानक सभी गहरे पानी में डूबने लगे, ग्रामीणों ने डूब रहे अन्य लोगों को बचा लिया। हालांकि वह तालिब को नहीं बचा पाए। काफी देर बाद उनका शव ग्रामीणों ने खोजकर निकाला। गांव के प्रशासक शफीक ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। इसलिए पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।