Sitapur News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। जिले की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। डीएम व एसपी बिसवां तहसील सभागार में जनसुनवाई करेंगे।

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2- श्रद्धांजलि सभा

सुबह 10:00 बजे। नवीन गल्ला मंडी में तिकुनिया कांड में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

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3- भागवत कथा

सुबह 10:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में भागवत कथा का आयोजन होगा।

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4- स्काउट गाइड शिविर

सुबह 10:00 बजे। लहरपुर के आदर्श कैलाश नाथ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में स्काउट गाइड शिविर का आयोजन होगा।

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5- सम्मान समारोह



सुबह 11:00 बजे। खैराबाद के चंद्रा बैंक्वेट हॉल में महिला शिक्षक कल्याण एवं सामाजिक न्याय ट्रस्ट की ओर से शैक्षिक संगोष्ठी व सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह होगा।

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6- कृतज्ञता समारोह



शाम 04:00 बजे। शहर स्थित जी के ग्रैंड में एलिया ब्लॉक के शिक्षकों के कृतज्ञता समारोह अनुगूंज का आयोजन होगा।

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7- प्रीमियर लीग

शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रिख प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। तीन मैच होंगे।

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श्रीराम कथा



शाम 07:00 बजे। छन्नूलाल द्वारिका प्रसाद मंदिर बेहटी में श्रीराम कथा का आयोजन होगा। डॉ. सुनीता शास्त्री कथा सुनाएंगी।

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1- समाधान दिवस