Sitapur News: बच्चों ने दिखाई सपनों के भारत की तस्वीर

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बेसिक स्तर पर शिवानी दीक्षित ने प्रथम, काजल ने द्वितीय और गौरव मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। माध्यमिक स्तर पर दिव्यांश शर्मा प्रथम, ऋषभ द्वितीय और आयुष तृतीय रहे। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। सभी प्रतिभागियों को ड्राइंग किट दी गई।अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता 22 सितंबर को हुई थी। प्रत्येक विद्यालय से तीन श्रेष्ठ प्रविष्टियां ब्लॉक स्तर के लिए भेजी गईं। ब्लॉक स्तर से चयनित दो-दो श्रेष्ठ प्रविष्टियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा गया।शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। इन्हीं चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। मूल्यांकन एसआरजी टीम के करुणेश मिश्र, आलोक श्रीवास्तव और मदनेस मिश्रा ने किया।कार्यक्रम का संचालन राज शर्मा ने किया। संयोजन योगेश पांडेय और सौरभ शुक्ला ने किया। डीआईओएस राजेंद्र सिंह और बीएसए डॉ. गोरखनाथ पटेल ने सभी का आभार जताया।