Sitapur News: सनराइजर्स जमुनापुर को मिली रोमांचक जीत

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उद्घाटन मुकाबला शुभांशु एलेवन और सनराइजर्स जमुनापुर के बीच हुआ। शुभांशु एलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ ओवर में 78 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स जमुनापुर की शुरुआत धीमी रही। एक समय मुकाबला शुभांशु एलेवन के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन नसील ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया।उन्होंने लगातार चार छक्के जड़कर सनराइजर्स जमुनापुर को रोमांचक जीत दिलाई। नसील की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया।इसके बाद शुभांशु एलेवन और के एलेवन के बीच दूसरा मुकाबला खेला गया। इसमें दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। हालांकि शुभांशु एलेवन को हार का सामना करना पड़ा और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लेने वाले राज मिश्र को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।आयोजक गोलू कश्यप और रोहित वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। संयोजक मयंक शेखर शुक्ला ने संचालन किया। प्रायोजक विश्वजीत वर्मा भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट के शुरू होते ही मेला मैदान में नाइट क्रिकेट का रोमांच बढ़ गया है। आगामी मुकाबलों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह है।