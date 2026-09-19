Sitapur News: युवक की मौत, पिटाई का लगाया आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:47 PM IST
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कमलापुर। गोलामऊ गांव निवासी घनश्याम (18) की लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में 17 सितंबर की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन शुक्रवार देर शाम शव लेकर गांव पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने पड़ोसियों द्वारा की गई पिटाई के कारण युवक की मौत होने का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। मामले की सूचना के बाद पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को बमुश्किल समझा कर युवक का अंतिम संस्कार कराया।
मृतक की चाची लाखो ने बताया कि घनश्याम करीब छह माह से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी आठ बार डायलिसिस हो चुकी थी। आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने करीब छह माह पूर्व घनश्याम को पीटा था। इसके बाद घनश्याम की हालत काफी बिगड़ गई थी। तीन दिन पहले घनश्याम की हालात अचानक ज्यादा बिगड़ जाने के बाद लखनऊ ले जाकर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घनश्याम की मौत किडनी की बीमारी के कारण होना प्रतीत हो रहा है। एहतियातन गांव में पुलिस तैनात कर मामले की जांच कराई जा रही है।
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मृतक की चाची लाखो ने बताया कि घनश्याम करीब छह माह से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनकी आठ बार डायलिसिस हो चुकी थी। आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ युवकों ने करीब छह माह पूर्व घनश्याम को पीटा था। इसके बाद घनश्याम की हालत काफी बिगड़ गई थी। तीन दिन पहले घनश्याम की हालात अचानक ज्यादा बिगड़ जाने के बाद लखनऊ ले जाकर बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घनश्याम की मौत किडनी की बीमारी के कारण होना प्रतीत हो रहा है। एहतियातन गांव में पुलिस तैनात कर मामले की जांच कराई जा रही है।
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