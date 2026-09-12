सीतापुर: तालाब में डूबने से चचेरे भाई-बहन की मौत, घर में मचा कोहराम; खेलते समय पैर फिसलने से पानी में गिरे

यूपी के सीतापुर में शनिवार को तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। शोर सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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घटना तालगांव क्षेत्र के सुल्तानपुर मजरा शरीफपुर तलहा गांव की है। यहां तालाब में डूबने से मोहम्मद वैफ पुत्र हारून (5) और मरिया पुत्री मोहम्मद अहमद (6) की मौत हुई है। दोनों बच्चे गांव के दक्षिण स्थित तालाब में खेलने के दौरान डूब गए। विज्ञापन



सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ला ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना तालगांव क्षेत्र के सुल्तानपुर मजरा शरीफपुर तलहा गांव की है। यहां तालाब में डूबने से मोहम्मद वैफ पुत्र हारून (5) और मरिया पुत्री मोहम्मद अहमद (6) की मौत हुई है। दोनों बच्चे गांव के दक्षिण स्थित तालाब में खेलने के दौरान डूब गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी अनूप शुक्ला ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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