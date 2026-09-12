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सीतापुर: प्रिंसिपल की बात से आहत छात्र ने पिया कीटनाशक, घरवालों ने स्कूल के बाहर किया हंगामा

Sat, 12 Sep 2026 06:54 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 06:54 PM IST
सार

सीतापुर में प्रिंसिपल की बात से आहत छात्र ने कीटनाशक पी लिया। आक्रोशित घरवालों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोपी प्रिंसिपल पर कार्रवाई के आश्वासन पर मानें। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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student hurt by principal remarks consumed pesticide In Sitapur family members created ruckus outside school
हंगामा करते लोग। - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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यूपी के सीतापुर में रामकोट स्थित निजी स्कूल में कक्षा 12 के छात्र का सहपाठी से विवाद हो गया। इस पर प्रिंसिपल ने उस पर टिप्पणी की। प्रिंसिपल की बात से आहत होकर छात्र ने शनिवार को घर पर कीटनाशक पदार्थ पी लिया।

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हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उरदौली के अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजनों और सिख संगठन के लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया।
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छात्र के चाचा बलविंदर सिंह ने बताया कि आठ सितंबर को छात्र का कक्षा 11 के एक छात्र से विवाद हुआ था। आरोप है कि इस दौरान उसकी पगड़ी उतारकर बाल खींचे गए। अगले दिन परिजनों ने प्रिंसिपल से शिकायत की। इसके बाद आरोपी छात्र को 15 दिन के लिए निलंबित करने की बात कही गई। इसके बावजूद वह अगले दिन स्कूल पहुंच गया। इस पर छात्र ने प्रिंसिपल से सवाल किया और मामले की जानकारी घर पर देने की बात कही।
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आरोप है कि प्रिंसिपल ने उससे कहा कि जो कर पाना कर लेना। इससे आहत होकर छात्र ने घर जाकर कीटनाशक पी लिया। पुलिस की मौजूदगी में स्कूल प्रबंधन की ओर से मामले में विस्तृत कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

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