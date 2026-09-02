Sitapur News: इमली का पेड़ गिरा, 33 हजार लाइन ठप

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बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे रालामऊ गांव के पास इमली का पेड़ 33 हजार लाइन पर गिर गया। इससे बिजली के तार क्षतिग्रस्त हो गए और क्षेत्र की आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, घटना की जानकारी बिजली विभाग को दे दी गई थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।बिजली न आने से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। घरों में पानी की मोटर नहीं चल सकी, जिससे पेयजल की समस्या बनी रही। उमस के कारण पंखे और कूलर बंद रहने से भी लोगों को परेशानी हुई।ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के बाद संदना क्षेत्र में बिजली आपूर्ति लगातार प्रभावित हो रही है। कभी 33 हजार लाइन में ब्रेकडाउन तो कभी फीडर में खराबी के कारण घंटों बिजली गुल रहती है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से पेड़ हटाकर लाइन की मरम्मत कराने और जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।