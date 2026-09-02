Sitapur News: घर में घुसे चोर, दो लाख का माल पार
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:46 PM IST
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सकरन। टेड़वाडीह गांव में मंगलवार देर रात चोर पीछे की दीवार के सहारे एक घर में घुस गए। कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखी 20 हजार रुपये की नकदी और जेवर समेत करीब दो लाख रुपये से अधिक का सामान चोरी कर ले गए। बुधवार सुबह घटना की जानकारी होने पर गृहस्वामी ने पुलिस को तहरीर दी।
गांव निवासी रामकुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह परिवार के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। देर रात चोर पीछे की दीवार के सहारे घर में दाखिल हुए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखी 20 हजार रुपये की नकदी, करीब 300 ग्राम चांदी की पायल, पांच जोड़ी चांदी की बिछिया, आधा तोला सोने की झुमकी, आधा तोला सोने के कुंडल, एक हार और एक अंगूठी चोरी कर ली। चोर घर में रखा करीब पांच किलो देशी घी भी ले गए।
सुबह कमरे का ताला टूटा और सामान बिखरा देखकर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। रामकुमार के मुताबिक चोरी गए सामान की कुल कीमत दो लाख रुपये से अधिक है। घटना से ग्रामीणों में रोष है।
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थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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गांव निवासी रामकुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह परिवार के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। देर रात चोर पीछे की दीवार के सहारे घर में दाखिल हुए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखी 20 हजार रुपये की नकदी, करीब 300 ग्राम चांदी की पायल, पांच जोड़ी चांदी की बिछिया, आधा तोला सोने की झुमकी, आधा तोला सोने के कुंडल, एक हार और एक अंगूठी चोरी कर ली। चोर घर में रखा करीब पांच किलो देशी घी भी ले गए।
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सुबह कमरे का ताला टूटा और सामान बिखरा देखकर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। रामकुमार के मुताबिक चोरी गए सामान की कुल कीमत दो लाख रुपये से अधिक है। घटना से ग्रामीणों में रोष है।
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थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।