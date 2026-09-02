Sitapur News: घर में घुसे चोर, दो लाख का माल पार

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गांव निवासी रामकुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह परिवार के साथ घर के आंगन में सो रहे थे। देर रात चोर पीछे की दीवार के सहारे घर में दाखिल हुए। इसके बाद कमरे का ताला तोड़कर बक्से में रखी 20 हजार रुपये की नकदी, करीब 300 ग्राम चांदी की पायल, पांच जोड़ी चांदी की बिछिया, आधा तोला सोने की झुमकी, आधा तोला सोने के कुंडल, एक हार और एक अंगूठी चोरी कर ली। चोर घर में रखा करीब पांच किलो देशी घी भी ले गए।सुबह कमरे का ताला टूटा और सामान बिखरा देखकर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। रामकुमार के मुताबिक चोरी गए सामान की कुल कीमत दो लाख रुपये से अधिक है। घटना से ग्रामीणों में रोष है।थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।