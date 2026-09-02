Sitapur News: रेवान पीएचसी पर नहीं हुई हेपेटाइटिस की जांच

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जहांगीराबाद के आसपास के करीब पांच गांवों में हेपेटाइटिस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने रेवान पीएचसी पर रोजाना हेपेटाइटिस की जांच की व्यवस्था की है। पीएचसी पर जांच किट भी उपलब्ध करा दी गई है।ग्रामीण सोहरिया, कुंडी, बचनूपुरवा, बसहिया और कोठार में शिविर लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांवों में शिविर लगने से अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सकेगी और संक्रमण की रोकथाम में मदद मिलेगी।सांडा सीएचसी अधीक्षक आनंद मित्रा ने बताया कि बारिश के कारण बुधवार को पीएचसी पर जांच शुरू नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार से जांच शुरू कराई जाएगी। पीएचसी पर नियमित रूप से हेपेटाइटिस जांच किट उपलब्ध करा दी गई है।