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Sitapur News: वृद्धा की गैर इरादतन हत्या में दामाद व समधन समेत तीन गिरफ्तार

Wed, 02 Sep 2026 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 02 Sep 2026 11:49 PM IST
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Three arrested, including son-in-law and co-in-law, for the culpable homicide of an elderly woman.
महमूदाबाद। इलाके में 31 अगस्त को एक महिला की पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें महिला का दामाद व समधन समेत तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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महमूदाबाद के बंशीपुर की मोहिनी का विवाह 10 वर्ष पूर्व अगैया के रंगीलाल से हुआ था। विगत कई महीनों से दोनों में पारिवारिक विवाद चल रहा था। 31 अगस्त की सुबह मोहिनी को लेकर उनकी मां दुलारी (60) उनकी ससुराल अगैया गई थीं। जहां पत्नी और सास को देखकर रंगीलाल भड़क गया और ग्रामीणों के साथ मिलकर सास व पत्नी की पिटाई कर दी थी। घटना में सीएचसी पहुंचने पर चिकित्सकों ने सास दुलारी को मृत घोषित कर दिया था जबकि मोहिनी को उपचार के बाद छृट्टी दे दी गई थी।
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मोहिनी की तहरीर पर पति रंगीलाल, सास हेमामालिनी सहित गांव के संजय, छोटू, सुशीला और राजाराम की पत्नी समेत छह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्जकर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने बुधवार की सुबह घटना के आरोपी मृतका के दामाद रंगीलाल, समधन हेमामालिनी व गांव के संजय पटवा को अगैया गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया है। शेष अन्य आरोपियों की पुलिस गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
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