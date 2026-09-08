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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   UP: 14-year-old boy rapes 7-year-old girl in Sitapur.

यूपी: सीतापुर में सात साल की बच्ची से 14 साल के किशोर ने किया दुष्कर्म, वारदात के बाद आरोपी भाग गया

Tue, 08 Sep 2026 11:05 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, इमलिया सुल्तानपुर (सीतापुर)
अमर उजाला नेटवर्क, इमलिया सुल्तानपुर (सीतापुर) Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 08 Sep 2026 11:05 PM IST
सार

मंगलवार को बच्ची बकरियां चराने गई थी। आरोप है कि किशोर उसे खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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UP: 14-year-old boy rapes 7-year-old girl in Sitapur.
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : साेशल मीड़िया

विस्तार
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इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार को सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी 14 साल का किशोर है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को तलाश रही है।
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पीड़िता के परिजनों के अनुसार मंगलवार को बच्ची बकरियां चराने गई थी। आरोप है कि किशोर उसे खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना के बाद आरोपी भाग गया। थानाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।
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