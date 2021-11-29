Sitapur News: 12 की हुई जांच एक भी नहीं मिला हेपेटाइटिस संक्रमित

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सीतारामपुरवा में एक ही परिवार के छह लोग संक्रमित मिले थे। इसके बाद पूरे गांव की करीब 600 आबादी की स्क्रीनिंग कराई गई थी। इसमें 79 मरीजों में हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई थी। इन सभी का पीएचसी तंबौर से इलाज चल रहा है।स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों को हेपेटाइटिस की जांच करवाने के लिए पीएचसी रेवान में सुविधाएं मुहैय्या करवाई है। यहां पर चिकित्सक न होने से एलटी संजय कुमार रोजाना जांच कर रहे हैं। अब तक पीएचसी की जांच में एक भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है।जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों से अपील की कि वह पीएचसी रेवान पहुंचकर अपनी जांच जरूर करवा लें। इससे बीमारी का पता होने पर आसानी से इलाज करवाया जा सकेगा।