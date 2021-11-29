Sitapur News: 12 की हुई जांच एक भी नहीं मिला हेपेटाइटिस संक्रमित
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
जहांगीराबाद। सकरन के सीतारामपुरवा गांव में हेपेटाइटिस के मिले 79 मरीजों के बाद अब पीएचसी रेवान पर जांचें तेज हो गई है। सोमवार को आसपास गांवों के 12 मरीज जांच कराने पहुंचे। इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं, स्वास्थ्य विभाग जल्द ही गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित करने का प्लान बन रहा है।
सीतारामपुरवा में एक ही परिवार के छह लोग संक्रमित मिले थे। इसके बाद पूरे गांव की करीब 600 आबादी की स्क्रीनिंग कराई गई थी। इसमें 79 मरीजों में हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई थी। इन सभी का पीएचसी तंबौर से इलाज चल रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों को हेपेटाइटिस की जांच करवाने के लिए पीएचसी रेवान में सुविधाएं मुहैय्या करवाई है। यहां पर चिकित्सक न होने से एलटी संजय कुमार रोजाना जांच कर रहे हैं। अब तक पीएचसी की जांच में एक भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है।
विज्ञापन
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों से अपील की कि वह पीएचसी रेवान पहुंचकर अपनी जांच जरूर करवा लें। इससे बीमारी का पता होने पर आसानी से इलाज करवाया जा सकेगा।
विज्ञापन
सीतारामपुरवा में एक ही परिवार के छह लोग संक्रमित मिले थे। इसके बाद पूरे गांव की करीब 600 आबादी की स्क्रीनिंग कराई गई थी। इसमें 79 मरीजों में हेपेटाइटिस की पुष्टि हुई थी। इन सभी का पीएचसी तंबौर से इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के गांवों के लोगों को हेपेटाइटिस की जांच करवाने के लिए पीएचसी रेवान में सुविधाएं मुहैय्या करवाई है। यहां पर चिकित्सक न होने से एलटी संजय कुमार रोजाना जांच कर रहे हैं। अब तक पीएचसी की जांच में एक भी मरीज संक्रमित नहीं मिला है।
विज्ञापन
जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों से अपील की कि वह पीएचसी रेवान पहुंचकर अपनी जांच जरूर करवा लें। इससे बीमारी का पता होने पर आसानी से इलाज करवाया जा सकेगा।