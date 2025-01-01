Sitapur News: सात साल से अंधेरे में 12 परिवार, आठ साल की बच्ची ने डीएम से लगाई गुहार

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कॉलोनी में फिलहाल केवल एक परिवार के पास कनेक्शन है। सोमवार सुबह स्कूल जाते समय कॉलोनी निवासी आठ वर्षीय आयत फातिमा ने जर्जर रास्ते पर वीडियो बनाकर अपनी व्यथा बताई। डीएम से घर में बिजली कनेक्शन दिलाने के साथ ही रास्ते को दुरुस्त कराने की गुहार लगाई।वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। डीएम डॉ. राजागणपति आर के निर्देश पर एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी समेत राजस्व और नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कॉलोनीवासियों से बातचीत कर समस्या जानी।एसडीएम ने जर्जर रास्ते को नगर पालिका से दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। अधिशासी अभियंता एसके वर्मा और एसडीओ अखिलेश कुमार ने बताया कि नियामक आयोग के आदेश के तहत 71.50 रुपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से एस्टीमेट बनाया जा रहा है। धनराशि जमा होने के बाद ही कनेक्शन दिया जा सकता है। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है।