Sitapur News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10:00 बजे। अधीक्षण अभियंता कार्यालय में संभव दिवस का आयोजन होगा। इसमें बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी।

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2- मेला

सुबह 10:00 बजे। लहरपुर विकासखंड परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन होगा।

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3- प्रतिमा विसर्जन

दोपहर 12:00 बजे। लहरपुर के मोहल्ला बेहटी में स्थापित गणेश प्रतिमा का विसर्जन सूर्यकुंड मंदिर के पास शारदा नहर में किया जाएगा।

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4- पाठ

शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।

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1-संभव दिवस