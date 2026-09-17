Sitapur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Thu, 17 Sep 2026 11:58 PM IST
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1- मॉक ड्रिल
सुबह 10:00 बजे। सदर, सिधौली, बिसवां और महमूदाबाद तहसीलों में अलग अलग परिदृश्यों में अग्नि व भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन होगा।
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2- गणेश महोत्सव
सुबह 10:00 बजे। महागणपति महोत्सव के तहत मिश्रिख के मोहल्ला थोक में गणपति की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।
शाम 04:00 बजे। महमूदाबाद में गणपति पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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3- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। नैमिषारण्य जनकल्याण समिति द्वारा तीर्थ नगरी में भागवत कथा का आयोजन होगा। प्रवाचक आचार्य सत्य नारायण शास्त्री कथा सुनाएंगे।
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4- शोभायात्रा
दोपहर 03:00 बजे। श्रीकृष्ण लीला समिति द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
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5- ओम नम: शिवाय जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
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सुबह 10:00 बजे। सदर, सिधौली, बिसवां और महमूदाबाद तहसीलों में अलग अलग परिदृश्यों में अग्नि व भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन होगा।
2- गणेश महोत्सव
सुबह 10:00 बजे। महागणपति महोत्सव के तहत मिश्रिख के मोहल्ला थोक में गणपति की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी।
शाम 04:00 बजे। महमूदाबाद में गणपति पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
3- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। नैमिषारण्य जनकल्याण समिति द्वारा तीर्थ नगरी में भागवत कथा का आयोजन होगा। प्रवाचक आचार्य सत्य नारायण शास्त्री कथा सुनाएंगे।
4- शोभायात्रा
दोपहर 03:00 बजे। श्रीकृष्ण लीला समिति द्वारा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
5- ओम नम: शिवाय जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।