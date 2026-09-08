Sitapur News: मारपीट में तीन घायल, दो की हालत गंभीर

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आरोप है कि मंगलवार सुबह दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसमें रामकृष्ण अवस्थी, श्यामजी अवस्थी, शैलेश अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी रामपुर मथुरा में भर्ती कराया गया। जहां से श्यामजी अवस्थी व रामकृष्ण अवस्थी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्जकर मामले की जांच की जा रही है।

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महमूदाबाद। मंदिर की जमीन को लेकर हुई मारपीट में तीन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी रामपुर मथुरा में भर्ती कराया गया। जहां से दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रामपुर मथुरा के गैसापुर के रामकृष्ण अवस्थी व राधेश्याम शुक्ल के बीच मंदिर की जमीन पर स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था।