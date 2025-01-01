Sitapur News: पिंजरे के पास जाकर लौट गया तेंदुआ

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मिश्रिख रेंज में छह दिनोें से तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। इस दरम्यान लगातार तेंदुए के पगचिह्न मिलते रहे। ग्रामीणों को तेंदुआ दिखाई भी दिया, लेकिन वन विभाग उसे पकड़ नहीं पाया। छह दिनों में पिंजरे की लोकेशन भी दो बार बदलने का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। हालांकि, खेवटा के पास लगाए गए पिंजरे के करीब तेंदुआ पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। बृहस्पतिवार को तेंदुए के पगचिह्न पिंजरे के आसपास मिले हैं।पिंजरे के करीब पगचिह्न मिलने के बाद वन विभाग की टीम लगातार कैमरों की निगरानी के साथ क्षेत्र में काॅम्बिंग कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों की ओर जाने और पशुओं के लिए चारा लाने में डर लग रहा है। अंधेरा होने के बाद लोग अकेले बाहर निकलने से बच रहे हैं।मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगाए गए चार ट्रैप कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम लगातार प्रयास कर रही है।