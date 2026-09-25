Sitapur News: नैमिषारण्य से हरिद्वार तक चलाई जाए सीधी ट्रेन

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इसके साथ ही जल निकासी के लिए पक्की नाली का निर्माण कराने का आग्रह किया गया। पूर्व विधायक ने नैमिषारण्य से हरिद्वार तक तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए सीधे एक नई ट्रेन चलाने की मांग की गई। कहा कि इस ट्रेन के शुरू होने से देश के विभिन्न कोनों से नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होगा। इससे पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रबंधक ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

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नैमिषारण्य। रेलवे प्रबंधक मुरादाबाद मंडल विनीता श्रीवास्तव नैमिषारण्य तीर्थ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। वहां पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र में सुगम यातायात के लिए रेलवे स्टेशन से देवपुरी मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की।