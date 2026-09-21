Sitapur News: बकरी का शिकार कर जंगल में भागा जानवर

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गांव निवासी अनूप ने बताया कि तलाश में वह जंगल की ओर गए तो जंगली जानवर बकरी को निवाला बनाते दिखा। शोर मचाने पर ग्रामीण पहुंचे तो वह जंगल की ओर भाग गया। मौके पर एक बकरी मृत मिली, जबकि दूसरी का पता नहीं चला। ग्रामीणों ने तेंदुआ होने की आशंका जताई है।ग्रामीणों की सूचना पर रात में फॉरेस्टर अनिल यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पगचिह्नों की जांच की, लेकिन तेंदुए की पुष्टि नहीं हो सकी। रविवार को भी वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में कॉम्बिंग की। फॉरेस्टर ने बताया कि संदिग्ध संकेत मिलने पर पिंजरा लगाया जाएगा।बाघिन की तलाश अभी भी अधूरी64वें दिन रविवार को भी बाघिन की तलाश अधूरी है। वन विभाग की टीम को उसके ताजा पगचिह्न नहीं मिले हैं। टीम ने रविवार को भी जंगल और आसपास के क्षेत्र में कॉम्बिंग की। रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि बाघिन की तलाश लगातार जारी है।50 मीटर खिसकाया गया पिंजरारामपुर खेवटा के जंगल में रविवार को कॉम्बिंग के दौरान तेंदुए के ताजा पगचिह्न नहीं मिले। छोटे जंगल में लगे पिंजरे के आसपास भी पिछले दो दिनों से तेंदुए की गतिविधि के संकेत नहीं मिले हैं। फॉरेस्टर अनिल यादव ने बताया कि पिंजरे को खिसकाकर पहले वाली जगह से करीब 50 मीटर दूर जंगल की ओर लगाया गया है। टीम लगातार निगरानी कर रही है।