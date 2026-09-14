Sitapur News: नदी में डूबकर किशोर की मौत

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राधेलाल के अनुसार बेटा सतेंद्र सुबह 10 बजे गांव के पास से निकली सरायन नदी के पास लकड़ी बीनने गया था। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। सतेंद्र ने मदद के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग पहुंच गए। लोगों ने उसको बचाने का प्रयास किया, पर नाकाम रहे।कुछ देर के बाद सतेंद्र का शव नदी में उतराता मिला। इंस्पेक्टर कमलापुर इतुल चौधरी का कहना है कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। शुरुआती जांच में सतेंद्र की मौत हादसा लग रही है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की मांग की है।इंटरमीडिएट का छात्र था सतेंद्रपरिजनों के अनुसार सतेंद्र इंटरमीडिएट का छात्र था। इसके साथ ही वह घर के कामों में हाथ भी बंटाता था। सतेंद्र का एक बड़ा भाई अनूप भी है, वह मजदूरी करते हैं। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। गांव निवासी कमलेंद्र, आशू, शोभित आदित्य राज ने छलांग लगाकर सतेंद्र को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन बचा नहीं पाए।