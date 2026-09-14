Sitapur News: सरायन का पानी पांच सेमी घटा

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तरीनपुर, गदियाना, दुर्गापुरवा, लोनियनपुरवा, अंसारी टोला, बैजनाथ कॉलोनी और मछली मंडी समेत कई मोहल्लों में जलभराव है। बाईपास किनारे केशवग्रीन सिटी भी बाढ़ की चपेट में है। रास्तों पर पानी भरा होने से नौकरीपेशा लोगों और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है।कई परिवार घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं, जबकि कुछ ने छतों पर ठिकाना बना लिया है। दो सप्ताह से जलभराव के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है।275 राशन किट बांटींप्रभावितों के लिए तीन शरणस्थल बनाए गए हैं। रविवार को 275 राशन किट वितरित की गईं। एसडीएम सदर डॉ. जर्नादन ने बताया कि प्रभावितों का सर्वे कराया जा रहा है। सरायन और पिरई नदी का पानी तेजी से घट रहा है।