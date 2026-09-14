Sitapur News: नहाते समय नदी में डूबकर बालक की मौत

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अरुणेश ने मदद के लिए शोर मचाया तो उसके साथियों के साथ ही आसपास के लोग भी पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। कुछ देर के बाद अरुणेश का शव नदी में उतराता मिला। थानाध्यक्ष आशुतोष मिश्र ने बताया कि परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जांच में डूबने से मौत होने की बात निकलकर आई है। घटना के बाद महमूदाबाद विधायक आशा मौर्या ने मौके पर पहुंच परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने एसडीएम से बात कर अरुणेश के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की बात कही है।

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सदरपुर। चौका नदी में नहाते समय डूबकर रविवार को लोनियनपुरवा निवासी अरुणेश (8) की मौत हो गई। पिता जयविंद के अनुसार अरुणेश दोपहर 12 बजे अन्य बच्चों के साथ नहाने के लिए लोनियनपुरवा-हलीमनगर के बीच चौका नदी पर बने रपटापुल के नीचे पहुंचा था। नहाते समय गहराई में पहुंच जाने के चलते वह डूबने लगा।