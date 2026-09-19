Sitapur News: पीडीए चौपाल में भाजपा सरकार पर साधा निशाना

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क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर, रंवाशी में युवा सपा नेता अतुल वर्मा व ग्राम मेवा, रामनगर में सपा विधायक अनिल वर्मा ने चौपाल का आयोजन कर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है और महंगाई के कारण परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों के प्रति जागरूक किया।ग्राम मेवा और रामनगर में सपा विधायक अनिल वर्मा ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अन्नदाता एक-एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है, वहीं उसे अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस मौके पर गोविंद वर्मा, सूरज वर्मा, शिवनाथ वर्मा, प्यारेलाल भार्गव, प्रधान पन्नालाल, विश्राम लाल गौतम, जियाउद्दीन, जय किशोर वर्मा आदि उपस्थित रहे।