Sitapur News: व्यवस्था बेपटरी, 320 गांवों में 12 घंटे ठप रही बिजली आपूर्ति

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तंबौर उपकेंद्र से जुड़े फीडरों की बिजली सुबह आठ बजे बंद कर दी गई। इस दौरान तंबौर-लहरपुर मार्ग पर तारों पर आ रहे पेड़ों की डालियों की छंटाई की गई। उपभोक्ता मोहित व राकेश ने बताया कि एक सप्ताह से बहुत ही समस्या बनी हुई है। 24 घंटे में मुश्किल से 12 से 14 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। रोस्टर के मुताबिक आपूर्ति बहुत ही मुश्किल हो गई है।व्यापारी हर्ष व रामनरेश ने बताया कि दिनभर बिजली नहीं आई। इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा। बिजली विभाग अगर दो से तीन घंटे ही आपूर्ति बंद करे तो कारोबार प्रभावित नहीं होता है। बिजली न आने से इस इलाके की प्लाईवुड फैक्टरियों में कामकाज ठप रहा। कुछ जगहों पर जनरेटर चलते हुए नजर आए।रामू ने बताया कि रविवार को आराम करने का मन बनाया था, लेकिन बिजली नहीं आई तो टीबी का भी आनंद नहीं उठा सके। कूलर व एसी बंद होने से गर्मी में बहुत परेशानी हुई। इन्वर्टर तीन घंटे में ही डिस्चार्ज हो गए। शाम आठ बजे आपूर्ति बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।उधर, शहर के पुराना सीतापुर उपकेंद्र में मरम्मत का काम चला। इसके चलते सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। व्यापारी सैदू ने बताया कि इस दौरान बेकरी का कारखाना बंद रहा। अगर जनरेटर से चलाते तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है।उन्होंने बताया कि रोजाना चार से पांच घंटे की कटौती हो रही है। कभी लाइन फॉल्ट तो कहीं जंपर उड़ने व तार टूटने की वजह से आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि मरम्मत के चलते शटडाउन लिया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई।