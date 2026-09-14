Sitapur News: बंद स्कूल में लगाई सांकेतिक पाठशाला, बच्चों को बांटी पढ़ाई की किट
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 14 Sep 2026 11:48 PM IST
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सीतापुर। भाजपा सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने प्रदेशभर में ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत सोमवार को सपा के युवा नेता दिग्विजय सिंह ने विकासखंड बिसवां के बिचपरी गांव स्थित बंद जूनियर प्राथमिक विद्यालय परिसर में सांकेतिक पाठशाला लगाई।
इस दौरान गांव के बच्चों को स्कूल परिसर में एकत्र कर पढ़ाया गया और उन्हें पढ़ाई की किट वितरित की गई। किट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के माध्यम से सपा ने बंद विद्यालयों को दोबारा संचालित किए जाने की मांग उठाई।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद किए हैं। इससे गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं है और स्कूल बंद किए जाने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता बंद स्कूलों में सांकेतिक पाठशाला लगाएंगे। अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक बंद विद्यालयों को दोबारा नहीं खोला जाता। उन्होंने कहा कि ‘बंद स्कूल खुलेगा, तो पीडीए पढ़ेगा’ सपा के इस अभियान का मुख्य संदेश है।
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इस दौरान गांव के बच्चों को स्कूल परिसर में एकत्र कर पढ़ाया गया और उन्हें पढ़ाई की किट वितरित की गई। किट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के माध्यम से सपा ने बंद विद्यालयों को दोबारा संचालित किए जाने की मांग उठाई।
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दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद किए हैं। इससे गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति गंभीर नहीं है और स्कूल बंद किए जाने से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता बंद स्कूलों में सांकेतिक पाठशाला लगाएंगे। अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक बंद विद्यालयों को दोबारा नहीं खोला जाता। उन्होंने कहा कि ‘बंद स्कूल खुलेगा, तो पीडीए पढ़ेगा’ सपा के इस अभियान का मुख्य संदेश है।