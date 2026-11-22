नेशनल हाइवे पर रविवार देर शाम स्कूटी में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी दी। हादसे में प्रधान पुत्र समेत दो दोस्तों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीयों की मदद से पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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रामकोट थाना इलाके की ग्राम पंचायत कुचकापुर प्रधान मनोज राठौर का बेटा शेखर राठौर(18) अपने दोस्त आयुष जायसवाल(18) पुत्र गुड्डू निवासी नेरी कलां के साथ स्कूटी संख्या UP 34 BQ 9037 से सीतापुर आ रहा था। इसी दौरान एलिसिया पार्क के सामने अज्ञात वाहन ने स्कूटी में टक्कर मारी दी।हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीयों की मदद से पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। थानाध्यक्ष पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।