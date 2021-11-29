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शनिवार सुबह कस्बे के महमूदाबाद चौराहे के पास दो 16 टायर वाले ट्रक एक ही दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान आगे चल रहे लोडर ट्रक ने ब्रेक लगा दिए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से पीछे चल रहा ट्रक संभल नहीं सका और जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत के बाद ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक बलदेव (48) निवासी श्रेषखेरा, बिलासपुर जिला रामपुर केबिन में बुरी तरह फंस गगे। उसके पैरों में गंभीर चोटें आईं।यातायात दक्षिणी प्रभारी राजबहादुर ने पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे चालक को निकालने के बाद सीएचसी भिजवाया। इसके बाद साथ मौजूद क्लीनर वसीम निवासी कैमिली जिला रामपुर निजी वाहन से घायल चालक को लेकर घर रवाना हो गए। ट्रकों की भिड़ंत के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान आगे निकलने की होड़ में बेतरतीब तरह से वाहन चलाने से करीब तीन घंटे तक हाईवे पर वाहन रेंगते रहे। कस्बे के अनिल चौरसिया, विनोद पांडेय, आशीष सिंह, विवेक दीक्षित ने बताया कि हादसे के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सीओ वेदप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रकों की भिड़ंत के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग जाने से जाम लग गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत बाद यातायात बहाल करा कर स्थिति को संभाला।