परिवार में कोहराम मच गया

मृतक के पिता शकील अहमद ने बताया कि उन्हें भोर पहर पुलिस के माध्यम से बेटे की मौत की सूचना मिली। जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। पिता का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि परवेज के पास करीब 12 हजार रुपये कीमत का नया मोबाइल फोन था, वहीं उसका बैग भी गायब है।



परिजनों को आशंका है कि रास्ते में युवक के साथ लूटपाट या छिनैती की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर शव हाईवे किनारे फेंक दिया गया। हालांकि, हत्या और लूट की आशंका की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद मैगलगंज, महोली की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवक पानीपत से किस बस में सवार हुआ था और रास्ते में उसके साथ क्या घटना हुई, यह जांच का विषय है। पुलिस जांच के बाद ही मौत के कारणों और घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।