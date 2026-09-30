सीतापुर: शराब के नशे में युवक की हत्या, आरोपी परिवार समेत फरार, तालाब में पड़ा मिला शव
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 30 Sep 2026 09:26 AM IST
सार
युवक का शव तालाब में पड़ा मिला है। मामले में मृतक और आरोपी भाई बताए जा रहे हैं। वहीं, वारदात के बाद आरोपी अपने परिवार समेत फरार हो गया।
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विस्तार
सीतापुर जिले के सिधौली के मनिकापुर गांव निवासी पन्नू (25) का शव गांव के ही तालाब में पड़ा मिला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने शव देखा। पुलिस मौके पर जांच कर रही है।
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ग्रामीणों के अनुसार उन्हें गांव के ही एक युवक पर हत्या का शक है। आरोपी रात में नशे में देखा गया है।
आरोपी युवक अपने परिजनों समेत भाग गया है। मृतक और आरोपी भाई बताए जा रहे हैं। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जांच की जा रही है।