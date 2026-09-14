Sitapur News: 100 किलो गांजे के साथ सात तस्कर गिरफ्तार

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एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि क्राइम ब्रांच और रामकोट पुलिस ने गोंडा के बिमौर निवासी विनोद पांडेय, बिहार के मोतीहारी निवासी विजय महतो व मुन्ना कुमार, गोंडा के इटियाथोक निवासी रामस्वरूप, खरबूपुर निवासी सचिन लोधी, अमरोहा के आदमपुर निवासी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया।आरोपियों के पास से चार बोरियों में गांजा, दो कार, एक डीसीएम बरामद हुआ। गैंग का सरगना गोंडा निवासी विनोद पांडेय है। उस पर मुरादाबाद और मिर्जापुर थाने में मादक पदार्थ तस्करी के दो मामले दर्ज हैं।एएसीपी का कहना है कि तस्करों के अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उनके पास से मिले मोबाइल फोन की डिटेल भी खंगाली जा रही है।