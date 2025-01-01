Sitapur News: सरायन का जलस्तर स्थिर, दुश्वारियां बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:20 AM IST
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सीतापुर। सरायन और पिरई नदी का जलस्तर शुक्रवार को स्थिर रहा, लेकिन शहर में बाढ़ की दुश्वारियां कम नहीं हुईं। सरायन नदी खतरे के निशान से 3.45 मीटर ऊपर बह रही है। शहर के करीब 20 मोहल्लों में एक हजार से अधिक घर बाढ़ के पानी से घिरे हैं।
अधिकांश संपर्क मार्ग जलमग्न होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से बनाए गए 11 आश्रय स्थल भी प्रभावित परिवारों की संख्या के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं।
बैजनाथ कॉलोनी, हाजीनगर, केशव ग्रीन सिटी, शास्त्रीनगर, लोनियन पुरवा, तरीनपुर, बिस्मिल्ला नगर, कोट, अंसारी टोला, आलमनगर, बट्सगंज, दुर्गापुरवा, कजियारा, मछली मंडी, गदियाना और नई बस्ती समेत कई इलाकों में पानी भरा है।
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घंटाघर से दुर्गापुरवा जाने वाली सड़क, कजियारा से महिला डिग्री कॉलेज मार्ग और बिस्मिल्ला नगर के रास्तों पर डेढ़ से दो फीट तक पानी है। पिरई नदी की बाढ़ से केशव ग्रीन सिटी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां रहने वाले परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हैं।
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अधिकांश संपर्क मार्ग जलमग्न होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से बनाए गए 11 आश्रय स्थल भी प्रभावित परिवारों की संख्या के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं।
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बैजनाथ कॉलोनी, हाजीनगर, केशव ग्रीन सिटी, शास्त्रीनगर, लोनियन पुरवा, तरीनपुर, बिस्मिल्ला नगर, कोट, अंसारी टोला, आलमनगर, बट्सगंज, दुर्गापुरवा, कजियारा, मछली मंडी, गदियाना और नई बस्ती समेत कई इलाकों में पानी भरा है।
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घंटाघर से दुर्गापुरवा जाने वाली सड़क, कजियारा से महिला डिग्री कॉलेज मार्ग और बिस्मिल्ला नगर के रास्तों पर डेढ़ से दो फीट तक पानी है। पिरई नदी की बाढ़ से केशव ग्रीन सिटी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां रहने वाले परिवार सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हैं।