Sitapur News: आश्रम जाने वाले मार्ग की बदहाली से संत नाराज

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स्वामी दिवाकरानंद ने पत्र के माध्यम से बताया कि आश्रम पहुंचने का एकमात्र रास्ता दलदल में तब्दील हो चुका है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और उनमें गंदा पानी भरा है। इसके कारण आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं, मोहल्लेवासियों और स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। बरसात में जलभराव और कीचड़ के कारण यहां से निकलना दूभर हो जाता है।स्वामीजी ने कहा कि पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसा होने पर आंदोलन का रुख अपनाएंगे और अनशन पर बैठेंगे। इस संबंध में एसडीएम दीपक गुप्ता ने बताया कि सड़क का टेंडर हो चुका है। जल्द ही सड़क निर्माण शुरू कराया जाएगा।