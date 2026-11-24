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सीतापुर डिपो की दिल्ली जाने वाली लंबे रूट की बस का शीशा चिटका हुआ है। इसके अलावा तीन-चार अन्य बसों के शीशे भी टूटे नजर आए। इससे यात्रियों को ठंड के साथ धूल-धक्कड़ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, डिपो की एक दर्जन से अधिक बसों में फॉग लाइटें भी नहीं हैं, जिनमें लगी भी है वह खराब पड़ी हैं। ऐसे में कोहरे के दौरान चालकों को यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने में काफी परेशानी उठाना पड़ती है।बसों में लगे अग्निशमन यंत्रों की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। कई सिलेंडरों पर एक्सपायरी तिथि तक अंकित नहीं है। वहीं, यात्रियों की प्राथमिक चिकित्सा के लिए बसों में उपलब्ध कराए जाने वाले फर्स्ट-एड बॉक्स खाली पड़े हैं। आपात स्थिति में मामूली चोट लगने पर भी यात्रियों को तत्काल उपचार देने की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में प्रभारी एआरएम आदित्य सिंह ने बताया कि जिन बसों के शीशे और फॉग लाइटें खराब हैं, उन्हें चिह्नित कर वर्कशॉप भेजा जाएगा। फर्स्ट-एड बॉक्स की कमियों को भी जल्द ही दूर कराया जाएगा, ताकि यात्रियों को जरूरत पड़ने पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें।यात्रियों ने जताई नाराजगीनियमित तौर पर बस से सफर करने वाले यात्री प्रदीप गुप्ता और संजय श्रीवास्तव ने बसों के संचालन की व्यवस्था में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि एक ओर किराये में बढ़ोतरी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी हो रही है। सर्दी और कोहरे को देखते हुए बसों की खामियां तत्काल दूर कराई जानी चाहिए।