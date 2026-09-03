बारिश बनी काल: कच्ची दीवारें ढहने से दो महिलाओं की मौत, कमलापुर व रामकोट में हुईं दुर्घटनाएं

सीतापुर जिले में तीन दिनों से होने वाली बारिश कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए काल साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दरम्यान जिले में 40 मिमी बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण कमलापुर व रामकोट थाना क्षेत्रों में दीवारें ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसों के बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, बृहस्पतिवार को मौसम बादली, बारिश व धूप के साथ दिन भर करवट बदलता रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं।

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