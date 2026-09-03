बारिश बनी काल: कच्ची दीवारें ढहने से दो महिलाओं की मौत, कमलापुर व रामकोट में हुईं दुर्घटनाएं
सीतापुर के कमलापुर व रामकोट थानाक्षेत्रों में कच्ची दीवारों के ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं।
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सीतापुर जिले में तीन दिनों से होने वाली बारिश कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए काल साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दरम्यान जिले में 40 मिमी बारिश हुई। लगातार बारिश के कारण कमलापुर व रामकोट थाना क्षेत्रों में दीवारें ढहने से दो महिलाओं की मौत हो गई। हादसों के बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, बृहस्पतिवार को मौसम बादली, बारिश व धूप के साथ दिन भर करवट बदलता रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटों तक बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं।
कमलापुर प्रतिनिधि के अनुसार थानाक्षेत्र के ज्योतिशाह आलमपुर गांव निवासी मायाराम के घर की कच्ची दीवार लगातार बारिश के कारण बृहस्पतिवार सुबह भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे में मायाराम की पत्नी ब्रजरानी (52) दब गईं। परिजनों व ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
दूसरी घटना रामकोट थानाक्षेत्र के मथुरा नगर में बुधवार देर रात की है। मथुरा नगर में रहने वाली माधुरी देवी (55) पत्नी मुरली बुधवार देर रात घर के पास लगे नल पर पानी भर रही थीं। इसी दौरान घर की कच्ची दीवार अचानक भरभराकर उनके ऊपर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर बुरी तरह जख्मी महिला को बाहर निकालते हुए अस्पताल पहुंचाया।
उपचार के दौरान बृहस्पतिवार सुबह महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजस्व कर्मियों ने घटनास्थलों की जांच कर मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा के तहत आर्थिक सहायता दिलाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।