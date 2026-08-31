Sitapur News: बारिश ने छीनी छत, छह बच्चों समेत बेघर हुआ परिवार

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हिंडौरा निवासी जीवन पुत्र चंद्रिका का कच्चा मकान बारिश के कारण रविवार को अचानक भरभराकर गिर गया। मकान गिरने के बाद परिवार के सिर से छत छिन गई। अब छह बच्चों समेत पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ी समस्या बच्चों को बारिश से बचाने और रात गुजारने की खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार के अनुसार पिछले वर्ष भी उनका मकान गिर गया था, इसके बाद भी प्रशासन की ओर से परिवार की समस्या का स्थायी समाधान नहीं कराया गया।आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार खुद पक्का मकान बनवाने में सक्षम नहीं है। इस बार फिर मकान गिरने से परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर गिरने के बाद परिवार अपनी गृहस्थी को सुरक्षित रखने और बच्चों को बारिश से बचाने के लिए जगह तलाश रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले का तत्काल संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार को आवास उपलब्ध कराने तथा आपदा राहत के तहत आर्थिक सहायता देने की मांग की है।बीडीओ शिव जीत कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आवास दिलाने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराई जाएगी।