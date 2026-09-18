Sitapur News: मलेरिया के तीन और टाइफाइड के 20 मरीज मिले

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परचा बनवाने के बाद सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन कक्ष के बाहर रही। फिजिशियन डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. रचना गौड़ और डॉ. रवि शेखर ने मरीजों की जांच की। कई दिनों से बुखार, कमजोरी और अन्य लक्षणों के साथ पहुंचे मरीजों को चिकित्सकों ने आवश्यक जांच कराने की सलाह दी। पैथोलॉजी में जांच के दौरान तीन मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हुई, जबकि 20 मरीजों में टाइफाइड के लक्षण मिले।चिकित्सकों के अनुसार, बुखार लंबे समय तक रहने या दवा लेने के बाद भी राहत न मिलने पर मरीजों को स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेकर आवश्यक जांच करानी चाहिए। मरीजों ने बताया कि बुखार आने पर पहले गांव में ही चिकित्सक से उपचार कराया था। राहत न मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचकर जांच कराई। चिकित्सकों ने मरीजों को समय पर दवा लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी।फिजिशियन विभाग के अलावा ईएनटी और हड्डी रोग विभाग में भी मरीजों की काफी भीड़ रही। सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मरीज चिकित्सकों को दिखाने के लिए कतार में खड़े रहे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ओपीडी में बुखार, जुकाम, खांसी और त्वचा संबंधी रोगों के मरीजों की संख्या अधिक है।सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि जांच में मलेरिया के तीन मरीज मिले हैं। टाइफाइड के लक्षण वाले 20 मरीजों का भी उपचार शुरू करा दिया गया है। इस समय अस्पताल में बुखार, जुकाम, खांसी और त्वचा रोग से संबंधित मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं।