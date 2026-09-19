यूपी: प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षक पर धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप, छात्रों को दीं धार्मिक पुस्तकें

सीतापुर में तंबौर स्थित एक निजी स्कूल में गैर मुस्लिम छात्रों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव और धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शिकायत विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री और क्लनापुर निवासी उत्तम सिंह ने दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन