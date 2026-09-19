यूपी: प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षक पर धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप, छात्रों को दीं धार्मिक पुस्तकें
सीतापुर के तंबौर स्थित निजी स्कूल में गैर मुस्लिम छात्रों के साथ धार्मिक भेदभाव और धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। शिकायत में धार्मिक पुस्तकें बांटने और उनसे जुड़े सवाल पूछने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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सीतापुर में तंबौर स्थित एक निजी स्कूल में गैर मुस्लिम छात्रों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव और धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। शिकायत विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री और क्लनापुर निवासी उत्तम सिंह ने दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में गैर मुस्लिम छात्रों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। उनका कहना है कि छात्रों को धार्मिक पुस्तकें दी जाती हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय में आए गैर मुस्लिम अतिथियों और अभिभावकों को इस्लामिक पुस्तकें वितरित की गईं।
कार्रवाई की मांग
मामले में विद्यालय प्रबंधक अजीज गौरी, प्रधानाचार्य एजाज अहमद अंसारी और एक मुस्लिम शिक्षक को आरोपी बनाया गया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।