फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Power supply to over 1,200 villages disrupted.

Sitapur News: 1200 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई

Fri, 28 Aug 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 28 Aug 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Power supply to over 1,200 villages disrupted.
फाल्ट सही करते कर्मचारी। - संवाद
सीतापुर। जिले में हुई जोरदार बारिश से बृहस्पतिवार को बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई। 1200 से अधिक गांवों में फॉल्ट आ गए। इन गांवों में बारिश थमने के बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ। अधिकतर गांवों में देर शाम तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। शहर के 20 से अधिक मोहल्लों में आठ से 10 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन


रामपुर मथुरा के बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े गांवों में बुधवार रात बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब पांच घंटे बीत जाने के बाद जब सुबह आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों ने कई बार शिकायत की। इसके बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ।
विज्ञापन


अफसरों ने बताया कि बारिश के कारण दो जगहों पर पोल गिर गए हैं। तीन स्थानों पर तार टूट गए हैं। इसके अलावा अन्य कई फॉल्ट आए है। बृहस्पतिवार शाम चार बजे तक करीब 250 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


रेउसा के बभनेवा उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे बिजली आपूर्ति बंद हो गई। तीन ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई। चार स्थानों पर इंसुलेटर दगने की घटनाएं हुईं। करीब एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।

पिसावां उपकेंद्र से जुड़े करीब 150 गांवों में बुधवार रात गुल हुई बिजली शाम चार बजे तक बहाल नहीं हो पाई। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत करने में जुटी हुई है। सिधौली से जुड़े करीब 250 गांवों में बिजली आपूर्ति सुबह चार बजे से बंद हो गई। लोगों की शिकायत के बाद जब टीमें मरम्मत करने पहुंचीं तो बारिश की वजह से बाधा उत्पन्न हुई। दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई।

इसी तरह लहरपुर, महमूदाबाद, बिसवां, मिश्रिख में भी फॉल्ट की वजह से दिक्कतें आई। शहर में भी फॉल्ट की वजह से लोग बेहद परेशान रहे। मुंशीगंज इलाके में कई मोहल्लों में पानी भर गया। इसकी वजह से बिजली आपूर्ति बंद कर दी। सुबह चार बजे बंद हुई आपूर्ति दोपहर दो बजे बहाल हो पाई।


वहीं, कोट, कजियारा व दुर्गापुरवा मोहल्लों में फेज उड़ने की वजह से दिक्कत आई। विकास नगर, खूबपुर, नवीन चौक, हबीबपुर, अहाता कप्तान इलाके में भी तीन से चार घंटे बाधा उत्पन्न हुई।


--------
जिले भर में आए हैं फॉल्ट
बारिश की वजह से पूरे जिले में फॉल्ट आए हैं। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत करने में जुटी हुई है। जल्द ही सभी जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
-ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed