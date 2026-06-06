Sitapur News: 1200 से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति लड़खड़ाई

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रामपुर मथुरा के बांसुरा उपकेंद्र से जुड़े गांवों में बुधवार रात बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बंद हो गई। करीब पांच घंटे बीत जाने के बाद जब सुबह आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया। लोगों ने कई बार शिकायत की। इसके बाद मरम्मत का काम शुरू हुआ।अफसरों ने बताया कि बारिश के कारण दो जगहों पर पोल गिर गए हैं। तीन स्थानों पर तार टूट गए हैं। इसके अलावा अन्य कई फॉल्ट आए है। बृहस्पतिवार शाम चार बजे तक करीब 250 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई।रेउसा के बभनेवा उपकेंद्र से जुड़े करीब 400 गांवों में बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे बिजली आपूर्ति बंद हो गई। तीन ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई। चार स्थानों पर इंसुलेटर दगने की घटनाएं हुईं। करीब एक बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी।पिसावां उपकेंद्र से जुड़े करीब 150 गांवों में बुधवार रात गुल हुई बिजली शाम चार बजे तक बहाल नहीं हो पाई। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत करने में जुटी हुई है। सिधौली से जुड़े करीब 250 गांवों में बिजली आपूर्ति सुबह चार बजे से बंद हो गई। लोगों की शिकायत के बाद जब टीमें मरम्मत करने पहुंचीं तो बारिश की वजह से बाधा उत्पन्न हुई। दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हुई।इसी तरह लहरपुर, महमूदाबाद, बिसवां, मिश्रिख में भी फॉल्ट की वजह से दिक्कतें आई। शहर में भी फॉल्ट की वजह से लोग बेहद परेशान रहे। मुंशीगंज इलाके में कई मोहल्लों में पानी भर गया। इसकी वजह से बिजली आपूर्ति बंद कर दी। सुबह चार बजे बंद हुई आपूर्ति दोपहर दो बजे बहाल हो पाई।वहीं, कोट, कजियारा व दुर्गापुरवा मोहल्लों में फेज उड़ने की वजह से दिक्कत आई। विकास नगर, खूबपुर, नवीन चौक, हबीबपुर, अहाता कप्तान इलाके में भी तीन से चार घंटे बाधा उत्पन्न हुई।जिले भर में आए हैं फॉल्टबारिश की वजह से पूरे जिले में फॉल्ट आए हैं। बिजली विभाग की टीमें मरम्मत करने में जुटी हुई है। जल्द ही सभी जगहों पर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।-ललित कृष्ण, अधीक्षण अभियंता