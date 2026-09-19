Sitapur News: पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में भिड़ंत, चालक गंभीर

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गंगापुर निवासी विकास (28) ज्ञान डेयरी की पिकअप चलाते हैं। शनिवार सुबह वह सरसई टिकरा से दूध के कैन लादकर बौधनी स्थित ज्ञान डेयरी के प्लांट जा रहे थे। जशरथ गांव स्थित धर्मकांटा के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पिकअप के केबिन में फंसे पिकअप चालक विकास को बाहर निकाल कर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। विज्ञापन



हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन लेकर करियाडीह कर्मसेपुर गांव के बीच सीतापुर रोड तक गया। इसके बाद वाहन छोड़कर भाग निकला। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। गंगापुर निवासी विकास (28) ज्ञान डेयरी की पिकअप चलाते हैं। शनिवार सुबह वह सरसई टिकरा से दूध के कैन लादकर बौधनी स्थित ज्ञान डेयरी के प्लांट जा रहे थे। जशरथ गांव स्थित धर्मकांटा के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पिकअप के केबिन में फंसे पिकअप चालक विकास को बाहर निकाल कर नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।हादसे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन लेकर करियाडीह कर्मसेपुर गांव के बीच सीतापुर रोड तक गया। इसके बाद वाहन छोड़कर भाग निकला। सीओ विशाल गुप्ता ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है।

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मिश्रिख। हरदोई-सीतापुर मार्ग पर शनिवार सुबह जशरथ गांव के पास धर्मकांटा के सामने दूध से लदे पिकअप और ट्रैक्टर ट्राली में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला।