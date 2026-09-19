फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Memorandum submitted in protest against the illegal operation of tractor-trolleys.

Sitapur News: ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के अवैध संचालन के विरोध में सौंपा ज्ञापन

Sat, 19 Sep 2026 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sat, 19 Sep 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
Memorandum submitted in protest against the illegal operation of tractor-trolleys.
सीतापुर। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अवैध संचालन के विरोध में शनिवार को ट्रक ऑनर्स ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष नियाज हुसैन के नेतृत्व में संचालकों ने विरोध जताते हुए अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने एआरटीओ से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं व मांगों से अवगत कराया।
विज्ञापन


ट्रक मालिकों ने आरोप लगाया कि माल ढुलाई में नियमों का पालन किए बिना बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का संचालन हो रहा है। इससे ट्रकों को पर्याप्त भाड़ा नहीं मिल पा रहा है और कारोबार प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के अनुसार ट्रक मालिक टैक्स, परमिट, फिटनेस और बीमा समेत कई वैधानिक खर्च वहन करते हैं। वहीं, अवैध संचालन वाले वाहनों से उन्हें असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन

एसोसिएशन जिलाध्यक्ष नियाज हुसैन ने प्रशासन से माल ढुलाई में नियमों का कड़ाई से पालन कराने और कथित अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेताया कि यदि एक सप्ताह के भीतर रोकथाम को लेकर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो ट्रक मालिक भूख हड़ताल शुरू करने को बाध्य होंगे। प्रतिनिधिमंडल में मन्ना चतुर्वेदी, आशीष मिश्रा, पप्पू तिवारी, आशीष राठौर सहित अन्य ट्रक मालिक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed