Sitapur News: खेवटा जंगल में तेंदुए के पगचिह्न मिले

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पिंजरे की ओर तेंदुए के पगचिह्न मिलने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। लोग खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं। खेवटा निवासी जीतू ने बताया कि ग्रामीणों को खेतों में जाने में परेशानी हो रही है। विज्ञापन



डर के कारण मवेशियों के लिए चारा लाने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और जंगल के आसपास तेंदुए की गतिविधि से लगातार भय बना हुआ है। पिंजरे की ओर तेंदुए के पगचिह्न मिलने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। लोग खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं। खेवटा निवासी जीतू ने बताया कि ग्रामीणों को खेतों में जाने में परेशानी हो रही है।डर के कारण मवेशियों के लिए चारा लाने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और जंगल के आसपास तेंदुए की गतिविधि से लगातार भय बना हुआ है।

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संदना। रामपुर खेवटा के जंगल में तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे के पास शुक्रवार को तेंदुए के ताजा पगचिह्न मिले। सूचना पर वन विभाग की टीम ने आसपास के जंगल में कॉम्बिंग कर तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी की।