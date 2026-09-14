Sitapur News: अब रामपुर खेवटा में मिले तेंदुए के पगचिह्न, दहशत

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इस बीच रामपुर खेवटा के करीब तेंदुए के ताजा पगचिह्न मिले हैं। इलाके में वन्यजीवों की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई हैं। खेतों की ओर जाने से लोग कतरा रहे हैं।तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दहिलरा के दक्षिण में अमित यादव के समर के पास पिंजरा लगाया है। रविवार को पिंजरे के पास दो ट्रैप कैमरे भी लगाए गए। इनके जरिये तेंदुए की गतिविधियों और उसके आवागमन पर नजर रखी जाएगी।रविवार को मुनींद्र अवस्थी के फॉर्म हाउस के आसपास पगचिह्न मिलने से तेंदुए के इलाके में ही मौजूद होने की संभावना बनी हुई है। बाघिन की दहशत के बीच तेंदुए की आमद ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है।वन्यजीवों को पकड़ने की वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। मिश्रिख रेंजर सिकंदर सिंह ने बताया कि ताजा पगचिह्नों के आधार पर तेंदुए की तलाश जारी है। दहिलरा में पिंजरा के पास दो ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं।