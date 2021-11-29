Sitapur News: रेवान पीएचसी पर शुरू हुई हेपेटाइटिस की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 04 Sep 2026 12:28 AM IST
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जहांगीराबाद। सकरन के सीतारामपुरवा गांव में हेपेटाइटिस के 79 मरीज मिलने के बाद अब रेवान पीएचसी में जांच होगी। बृहस्पतिवार को यहां जांचें शुरू कर दी गईं। सात मरीजों ने जांच करवाई। हालांकि इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीतारामपुरवा गांव की स्क्रीनिंग होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रेवान पीएचसी को चुना था। यहां पर जांच की व्यवस्था की गई है।
आसपास के गांवों के लोग यहां पर जाकर आसानी से जांच करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद भी जांचें शुरू नहीं हुईं तो अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी की खबर प्रकाशित हुई। इसके बाद हरकत में आए जिम्मेदारों ने जांच शुरू करा दी है। यहां पर चिकित्सक की तैनाती नहीं है। ऐसे में एलटी संजय ने जांच की।
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आसपास के गांवों के लोग यहां पर जाकर आसानी से जांच करवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद भी जांचें शुरू नहीं हुईं तो अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी की खबर प्रकाशित हुई। इसके बाद हरकत में आए जिम्मेदारों ने जांच शुरू करा दी है। यहां पर चिकित्सक की तैनाती नहीं है। ऐसे में एलटी संजय ने जांच की।
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