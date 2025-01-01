Sitapur News: बाढ़ की चपेट में तीन गांव, चार घरों का कटान कर रही नदी

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रामपुर मथुरा प्रतिनिधि के अनुसार अंगरौरा में लगे मीटर गेज पर बृहस्पतिवार को सरयू का जलस्तर 118.50 मीटर दर्ज किया गया। 24 घंटों में 10 सेमी जलस्तर बढ़ गया। पानी खतरे के निशान 119 मीटर से 50 सेमी नीचे है।तटवर्ती नागेश्वरपुरवा, बुचऊपुरवा और लोधनपुरवा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांवों के करीब 10-12 घरों में पानी भर गया है। इसके अलावा निरंजनपुरवा, बख्शीपुरवा, प्यारेपुरवा, बाबाकुटी व अखरी गांव चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं।इन गांवों के लोगों को आवागमन के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागेश्वरपुरवा गांव में नदी तेजी से कटान कर रही है। नागेश्वरपुरवा के अरुण, अनिल, नागेश्वर व कल्लू के घरों का करीब आधा हिस्सा लहरें काट चुकी हैं। ये लोग अपनी गृहस्थी की सामान समेटकर पहले ही तटबंध पर शरण ले चुके हैं।इसी गांव के सुंदर, बल्ला, गुड्डू के घर भी कटान के कगार पर पहुंच गए हैं। इनके घरों से नदी की दूरी महज 10- 15 मीटर ही बची है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समय नाव की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जिससे गृहस्थी का सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने हालात किसी भी समय बेकाबू होने की आशंका जताई है।