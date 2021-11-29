Sitapur News: कांशीराम कॉलोनी के सामने से हटा अतिक्रमण

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रामकोट। कांशीराम काॅलोनी के सामने सड़क के किनारे हुआ अतिक्रमण बृहस्पतिवार को हटवा दिया गया। व्यापारियों ने जिला प्रशासन पर पहले से अतिक्रमण हटाने की सूचना न देने का आरोप लगाया। कॉलोनी के सामने तमाम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। सड़क के किनारे अस्थायी तौर पर दुकानें बना ली थीं। इससे रोजाना जाम की समस्या उत्पन्न हो रही थी। नाला भी अतिक्रमण की चपेट में आ गया था। इस पर एसडीएम सदर जनार्दन की अगुवाई में बुलडोजर के जरिये अतिक्रमण को हटवा दिया गया।