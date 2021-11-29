Sitapur News: स्वाइन फ्लू के मरीजों की जिला अस्पताल में होगी जांच

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प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिले को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि स्वाइन फ्लू में कई दिनों से गले में खराश होना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, खांसी आदि लक्षण होते है। दवा खाने के बाद भी दिक्कत दूर नहीं होती है। ऐसे में इस तरह के मामले आने पर उनकी जिला अस्पताल के माध्यम से जांच करवाई जाएगी।अस्पताल में स्वाइन फ्लू की दवाएं मौजूद हैं। चिकित्सकों को हिदायत दी गई है कि मरीजों की स्क्रीनिंग जरूर करें। इसके बाद जांच करवाना सुनिश्चित करें। जिले में स्वाइन फ्लू की पुष्टि न होने पर लखनऊ रेफर भी किया जाएगा।नहीं आया है कोई मामलासीएमओ डॉ. सुखरंजन समद्दर ने बताया कि सभी सीएचसी व पीएचसी को अलर्ट कर दिया गया है। इस समय वायरल फीवर के अधिक मरीज आ रहे हैं। ज्यादातर मरीजों को जुकाम, खांसी, बुखार, सिरदर्द जैसे लक्षण बने हुए हैं। इन मरीजों की डेंगू व मलेरिया की जांच करवाई जा रही है। चिकित्सकों को अगर लक्षण प्रतीत होते हैं तो जिला अस्पताल भी रेफर कर रहे हैं। हालांकि अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जिले से कोई मरीज लखनऊ भी नहीं रेफर किया गया है। सीएचसी अधीक्षकों से रोजाना इसकी रिपोर्टिंग की जा रही है।